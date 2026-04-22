Скидки
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бостон Селтикс — Филадельфия Сиксерс, результат матча 22 апреля 2026, счёт 97:111, плей-офф НБА — 2025/2026

«Бостон» проиграл «Филадельфии» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НБА
Комментарии

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 111:97. Счёт в серии 1-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 36, Тейтум - 19, Вучевич - 9, Уайт - 8, Кета - 8, Хозер - 6, Шейерман - 5, Притчард - 4, Гарза - 2, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эджкомб - 30, Макси - 29, Джордж - 19, Убре - 12, Драммонд - 10, Граймс - 6, Эдвардс - 5, Лоури, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард хозяев паркета Джейлен Браун, который записал в свой актив 36 очков, семь подборов и четыре передачи. В составе «Филадельфии» стоит отметить защитника Ви Джей Эджкомба, у которого дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

Также дабл-даблом отметился лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум (19 очков, 14 подборов).

Следующий матч между командами состоится в ночь на 25 апреля в Филадельфии.

В регулярном чемпионате «Бостон» занял второе место в Восточной конференции. «Филадельфия» финишировала на седьмой строчке.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс» (4-3).

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android