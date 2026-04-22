«Бостон» проиграл «Филадельфии» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НБА

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 111:97. Счёт в серии 1-1.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард хозяев паркета Джейлен Браун, который записал в свой актив 36 очков, семь подборов и четыре передачи. В составе «Филадельфии» стоит отметить защитника Ви Джей Эджкомба, у которого дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

Также дабл-даблом отметился лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум (19 очков, 14 подборов).

Следующий матч между командами состоится в ночь на 25 апреля в Филадельфии.

В регулярном чемпионате «Бостон» занял второе место в Восточной конференции. «Филадельфия» финишировала на седьмой строчке.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс» (4-3).