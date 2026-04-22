«Сан-Антонио» проиграл «Портленду» во втором матче плей-офф НБА. Счёт в серии сравнялся

Утром 22 апреля завершился второй матч 1/8 финала НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 106:103. Счёт в серии — 1:1.

В составе хозяев дабл-дабл оформил форвард Девин Васселл — 16 очков, 12 подборов и две передачи. Наивысшую результативность продемонстрировал защитник Стефон Касл: 18 очков, восемь подборов и пять передач. Центровой Виктор Вембаньяма набрал пять очков, сделал четыре подбора и отдал одну передачу. Вембаньяма также получил травму и был вынужден досрочно завершить игру из-за сотрясения головного мозга.

В составе «Портленда» больше всего очков набрал защитник Скут Хендерсон — 31 очко. Также игрок сделал один перехват.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля.