Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Сан-Антонио Спёрс — Портленд Трэйл Блэйзерс, результат матча 22 апреля 2026, счет 103:106, плей-офф НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» проиграл «Портленду» во втором матче плей-офф НБА. Счёт в серии сравнялся
Комментарии

Утром 22 апреля завершился второй матч 1/8 финала НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 106:103. Счёт в серии — 1:1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 18, Фокс - 17, Васселл - 16, Харпер - 10, Корнет - 10, Шампани - 9, Джонсон - 7, Брайант - 7, Вембаньяма - 5, Барнс - 4, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 31, Холидэй - 16, Авдия - 14, Уильямс - 11, Камара - 10, Шарп - 9, Клингэн - 9, Грант - 5, Мюррэй - 1, Уэсли, Тибулл, Ян, Крейчи, Сиссоко

В составе хозяев дабл-дабл оформил форвард Девин Васселл — 16 очков, 12 подборов и две передачи. Наивысшую результативность продемонстрировал защитник Стефон Касл: 18 очков, восемь подборов и пять передач. Центровой Виктор Вембаньяма набрал пять очков, сделал четыре подбора и отдал одну передачу. Вембаньяма также получил травму и был вынужден досрочно завершить игру из-за сотрясения головного мозга.

В составе «Портленда» больше всего очков набрал защитник Скут Хендерсон — 31 очко. Также игрок сделал один перехват.

Следующий матч между командами состоится 25 апреля.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
