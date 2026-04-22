Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шей Гилджес-Александер стал лучшим клатч-игроком сезона

НБА объявила защитника «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера победителем награды в номинации «Лучший в клатче».

В голосовании в данной номинации Гилджес-Александер получил 96 из 100 возможных голосов за первое место. Вторым стал защитник «Денвер Наггетс» Джамал Мюррэй, третьим — защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс. Мюррэй опередил Эдвардса всего на одно очко.

Общий показатель очков, набранных в клатче Шеем, составил 175 — это лучший показатель в лиге. В среднем он набирал 6,5 очка за игру в клатче. Также он реализовал 16 бросков, выводивших команду вперёд, в клатч-тайме — по этому показателю он также первый в НБА.

Примечательно, что, может быть, это не последняя его награда в ближайшее время. Гилджес-Александер считается главным претендентом на второй подряд титул MVP. Кроме того, как финалист этой награды он почти точно попадёт в символическую сборную All-NBA — уже четвёртый сезон подряд.

