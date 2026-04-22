У лидера «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы диагностировали сотрясение мозга — ESPN

Утром 22 апреля завершился второй матч 1/8 финала НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 106:103. Счёт в серии — 1:1.

В этом матче у лидера «Спёрс» центрового Виктора Вембаньямы диагностировали сотрясение мозга. В среду ему предстоит пройти дополнительное обследование. Об этом сообщает ESPN.

Во второй четверти француз пошел в проход под кольцо, потерял равновесие и неудачно упал, ударившись головой о паркет.

По информации источника, согласно правилам НБА, Вембаньяма не может полноценно участвовать в играх в течение 48 часов, но может постепенно возвращаться к тренировкам через 24 часа, если его состояние не ухудшится. Прежде чем ему разрешат играть, он должен пройти несколько этапов восстановления и убедиться, что у него нет симптомов. Затем ему потребуется разрешение от врача команды после консультации с директором по протоколу лиги.

Следующий матч в серии состоится 25 апреля.