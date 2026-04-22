Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новицки включён в Зал славы ФИБА

Комментарии

Немецкого баскетболиста Дирка Новицки включили в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Церемония состоялась в Берлине 21 апреля.

Новицки — лучший снайпер в истории НБА среди европейцев. Рекордсмен НБА по количеству сезонов в одной команде — 21 сезон в составе «Маверикс». Дирк был самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона НБА-2006/2007. В 2011 году привёл «Даллас» к своему первому в истории чемпионскому титулу, став самым ценным игроком финальной серии. В составе сборной Германии становился лучшим снайпером чемпионатов мира и Европы.

Также в Зал славы было включено ещё шесть игроков: Хидо Тюркоглу (Турция), Ван Чжичжи (Китай), Сью Бёрд (США), Селин Дюмерк (Франция), Кларисс Мачангуана (Мозамбик), Исмениа Паушар (Чили). Новым членом Зала славы стал польский тренер Людвик Миетта‑Миколаевич.

Сейчас читают:
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android