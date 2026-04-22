«Лейкерс» благодаря 28 очкам Леброна обыграли «Хьюстон». Счёт в серии 2-0

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился второй матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 101:94.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Леброн Джеймс — на его счету 28 очков, восемь подборов и семь передач.

У гостей наибольшей результативностью отметился форвард Кевин Дюрант — в его активе 23 очка, шесть подборов и четыре передачи. Центровой Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл: 20 очков, 11 подборов и пять передач.

«Лейкерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится 25 апреля в «Тойота-центре» в Хьюстоне.