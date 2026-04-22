Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон Рокетс, результат матча 22 апреля 2026, счет 101:94, плей-офф НБА 2025-2026

«Лейкерс» благодаря 28 очкам Леброна обыграли «Хьюстон». Счёт в серии 2-0
Комментарии

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился второй матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 101:94.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 94
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Смарт - 25, Кеннард - 23, Хатимура - 13, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 23, Шенгюн - 20, Смит II - 18, Томпсон - 16, Исон - 10, Окоги - 7, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Тэйт, Шеппард, Капела, Грин

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Леброн Джеймс — на его счету 28 очков, восемь подборов и семь передач.

У гостей наибольшей результативностью отметился форвард Кевин Дюрант — в его активе 23 очка, шесть подборов и четыре передачи. Центровой Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл: 20 очков, 11 подборов и пять передач.

«Лейкерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится 25 апреля в «Тойота-центре» в Хьюстоне.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
