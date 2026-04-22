Результаты матчей плей-офф НБА 22 апреля

В ночь с 21 на 22 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись матчи 1/8 финала плей-офф в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 22 апреля:

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 97:111 (1-1 в серии);

«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 103:106 (1-1 в серии);

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:94 (2-0 в серии).

Следующий матч между «Селтикс» и «Сиксерс» состоится 25 апреля, начало — в 2:00 мск. «Спёрс» и «Блэйзерс» сыграют 25 апреля, начало матча — в 5:30 мск, «Лейкерс» и «Рокетс» сыграют также 25 апреля, начало матча — в 3:00 мск.