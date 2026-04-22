Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты матчей плей-офф НБА 22 апреля

Комментарии

В ночь с 21 на 22 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись матчи 1/8 финала плей-офф в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 22 апреля:

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 97:111 (1-1 в серии);
«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 103:106 (1-1 в серии);
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:94 (2-0 в серии).

Следующий матч между «Селтикс» и «Сиксерс» состоится 25 апреля, начало — в 2:00 мск. «Спёрс» и «Блэйзерс» сыграют 25 апреля, начало матча — в 5:30 мск, «Лейкерс» и «Рокетс» сыграют также 25 апреля, начало матча — в 3:00 мск.

Календарь плеф-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плеф-офф НБА сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android