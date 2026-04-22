Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Единая лига: расписание матчей 22 апреля

Единая лига: расписание матчей 22 апреля
Сегодня, 22 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 22 апреля:

17:30 — «Уралмаш — Автодор»;
19:00 — МБА-МАИ — «Самара»;
19:00 — УНИКС — «Пари Нижний Новгород»;
19:30 — «Зенит» — ЦСКА;
20:00 — «Локомотив-Кубань» — «Енисей».

После 39 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 36 побед при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 32 победа и семь поражений. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 28 побед и 11 поражений.

Поражение для российского баскетбола? Уехавший в США Елатонцев выиграл спор у «Локомотива»
Поражение для российского баскетбола? Уехавший в США Елатонцев выиграл спор у «Локомотива»
