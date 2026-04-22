Еврокубок: расписание матчей 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, в плей-офф Еврокубка сезона-2025/2026 состоится первый игровой день финальной серии, в рамках которой поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 31 марта (финал) (время московское):

18:00. «Бешикташ» — «Бурк».

В полуфинале «Бешикташ» обыграл «Бахчешехир» со счётом в серии 2-0. «Бурк» же выбил себе путёвку в финал со счётом 2-1 в серии с «Тюрк Телеком». Действующим победителем соревнования является израильский «Хапоэль», обыгравший в финале прошлогоднего турнира испанский клуб «Гран-Канария». Рекордсменом по числу побед в Еврокубке является «Валенсия» (четыре).