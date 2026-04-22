Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Они звёзды, а мы пока так». Ищенко выделил российских ветеранов Единой лиги

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился мнением относительно внимания к своей персоне, а также высказался о статусе игроков Единой лиги ВТБ, отдельно отметив опыт и достижения российских ветеранов.

— Теперь к тебе также приковано намного больше внимания — ты даже съездил на Матч всех звёзд Единой лиги. Тебе это по душе? Или, может, до сих пор привыкаешь быть на первом плане?
— У меня как раз на Матче звёзд спрашивали, чувствую ли я себя звездой. Я сказал: «Нет, конечно». Моими партнёрами по команде были Никита Курбанов, Андрей Воронцевич, Дмитрий Кулагин, Андрей Зубков, Георгий Жбанов. Алексей Швед не смог из-за травмы сыграть. Я бы не назвал Кулагина или Жбанова ветеранами, и Зубкова тоже. Но вот остальные — это уже легенды.

Это люди, которые на международной арене за сборную России добились успехов, показывали результаты на протяжении 15 лет. И в Евролиге, и где только не поиграли — у них огромный опыт. И вот они звёзды, а мы пока так, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Сейчас читают:
«На тренировках получаю больше всех». Разговор с восходящей звёздочкой «Локомотива-Кубань»
Эксклюзив
«На тренировках получаю больше всех». Разговор с восходящей звёздочкой «Локомотива-Кубань»

