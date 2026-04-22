Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Это их сильная сторона». Ищенко выделил уникальную черту ЦСКА

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко разобрал причины недавнего крупного поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (69:99) и отметил ключевую особенность соперника, подчеркнув высокий уровень взаимопонимания в составе армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
99 : 69
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Ухов - 20, Кливленд - 17, Тримбл - 17, Жан-Шарль - 15, Уэйр - 8, Курбанов - 7, Митрович - 6, Руженцев - 4, Чадов - 2, Антонов - 2, Астапкович - 1, Карпенко
Локомотив-Кубань: Мартин - 15, Шеянов - 12, Хантер - 10, Миллер - 8, Мур - 7, Ищенко - 6, Квитковских - 5, Темиров - 4, Коновалов - 2, Попов, Хаджибегович

— Именно разгром «Локомотива» позволил ЦСКА стать чемпионом регулярного сезона. По-твоему, что произошло в том матче?
— Мы неплохо начали ту встречу. Остановили лидеров соперника в какой-то момент, в первой четверти сами хорошо играли, двигали мяч. Пару открытых бросков не забили — и из-под кольца, и трёхочковых. Даже несмотря на это, у нас было преимущество очков в шесть, наверное, или семь. Но мы понимали, что ЦСКА — это такая команда, с которой ты не можешь одну четверть сыграть, выиграть, и всё. Мы, естественно, ждали, но потом в моменте просто не смогли отзащищаться. Подборы начали проигрывать, лёгкие очки пропускать, и всё пошло по накатанной.

А ЦСКА — это такая команда, которая как только почувствует свою игру, остановить её становится очень тяжело. А если они почувствовали свою игру, а ты свою потерял, то это вдвойне непросто. Думаю, в этом плане они самая организованная команда Единой лиги. Взаимопонимание — это их сильная сторона. Потому что они практически одним составом уже три-четыре сезона подряд играют. Добавляют точечные изменения, и всё, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

