«Это их сильная сторона». Ищенко выделил уникальную черту ЦСКА

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко разобрал причины недавнего крупного поражения в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (69:99) и отметил ключевую особенность соперника, подчеркнув высокий уровень взаимопонимания в составе армейцев.

— Именно разгром «Локомотива» позволил ЦСКА стать чемпионом регулярного сезона. По-твоему, что произошло в том матче?

— Мы неплохо начали ту встречу. Остановили лидеров соперника в какой-то момент, в первой четверти сами хорошо играли, двигали мяч. Пару открытых бросков не забили — и из-под кольца, и трёхочковых. Даже несмотря на это, у нас было преимущество очков в шесть, наверное, или семь. Но мы понимали, что ЦСКА — это такая команда, с которой ты не можешь одну четверть сыграть, выиграть, и всё. Мы, естественно, ждали, но потом в моменте просто не смогли отзащищаться. Подборы начали проигрывать, лёгкие очки пропускать, и всё пошло по накатанной.

А ЦСКА — это такая команда, которая как только почувствует свою игру, остановить её становится очень тяжело. А если они почувствовали свою игру, а ты свою потерял, то это вдвойне непросто. Думаю, в этом плане они самая организованная команда Единой лиги. Взаимопонимание — это их сильная сторона. Потому что они практически одним составом уже три-четыре сезона подряд играют. Добавляют точечные изменения, и всё, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

