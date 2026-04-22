Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ищенко: неприятно второй сезон начинать с травмы, причём такой же, но на другой ноге

Комментарии

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко высказался о травме, из-за которой пропускал начало нынешнего сезона Единой лиги ВТБ.

— Ты пропустил начало регулярного чемпионата из-за травмы и перенесённой операции, но для тебя этот сезон уже стал по-настоящему прорывным. Как сам объясняешь такой скачок?
— Неприятно второй сезон подряд начинать с травмы, причём точно такой же, но на другой ноге. Но, думаю, теперь всё будет хорошо в этом плане. Там такое место, что если уже сделана операция, то больше ничего не должно случиться. А насчёт этого сезона — мне кажется, что я просто стал больше игрового времени получать, физически чуть окреп, морально стал постабильнее в плане принятия решений на площадке.

У меня всегда такое было в голове — если будешь работать, то всё будет получаться. Но в любом случае ещё 100% есть куда расти и это далеко не предел, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android