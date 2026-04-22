Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Ищенко — о своём рекорде по подборам в ЕЛ: четыре-пять просто сами в руки свалились

Ищенко — о своём рекорде по подборам в ЕЛ: четыре-пять просто сами в руки свалились
Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился мнением о своём выступлении в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем», в котором он установил рекорд турнира по подборам среди защитников. Игра состоялась в марте: «Локо» победил со счётом 91:80, а Ищенко собрал 15 подборов.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
80 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Рыжов - 20, Коулмэн - 17, Тасич - 15, Сонько - 11, Евдокимов - 5, Долинин - 4, Артис - 3, Ведищев - 2, Ванин - 2, Касаткин - 1, Перевалов, Шлегель
Локомотив-Кубань: Хаджибегович - 19, Миллер - 15, Хантер - 15, Ищенко - 12, Мартин - 8, Квитковских - 7, Темиров - 5, Коновалов - 5, Мур - 3, Ведищев - 2, Попов, Шеянов

«В первой игре с «Енисеем» нашей проблемой был именно подбор, который мы проиграли вчистую. А в том матче к нам уже Ален [Хаджибегович] приехал — по-моему, это была его первая игра за «Локомотив». Он сразу облегчил нам эту работу. В перерыве тренер отметил, что мы хорошо контролируем подбор. А потом помощники подошли, сказали: «Продолжай, молодец, уже семь-восемь подборов забрал».

Я просто заметил, что это больше, чем обычно. Но, честно говоря, из этих пятнадцати, которые я взял, четыре-пять просто сами в руки свалились. А остальные — да, поборолся, что-то забрал», — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Сейчас читают:
«На тренировках получаю больше всех». Разговор с восходящей звёздочкой «Локомотива-Кубань»
Эксклюзив
«На тренировках получаю больше всех». Разговор с восходящей звёздочкой «Локомотива-Кубань»

Главные новости дня:

