Ищенко — о своём рекорде по подборам в ЕЛ: четыре-пять просто сами в руки свалились

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился мнением о своём выступлении в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем», в котором он установил рекорд турнира по подборам среди защитников. Игра состоялась в марте: «Локо» победил со счётом 91:80, а Ищенко собрал 15 подборов.

«В первой игре с «Енисеем» нашей проблемой был именно подбор, который мы проиграли вчистую. А в том матче к нам уже Ален [Хаджибегович] приехал — по-моему, это была его первая игра за «Локомотив». Он сразу облегчил нам эту работу. В перерыве тренер отметил, что мы хорошо контролируем подбор. А потом помощники подошли, сказали: «Продолжай, молодец, уже семь-восемь подборов забрал».

Я просто заметил, что это больше, чем обычно. Но, честно говоря, из этих пятнадцати, которые я взял, четыре-пять просто сами в руки свалились. А остальные — да, поборолся, что-то забрал», — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Главные новости дня: