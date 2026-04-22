Игрок «Локомотива» Всеволод Ищенко: хочется немножко наглости набраться

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко оценил свою текущую статистику в сезоне Единой лиги ВТБ и рассказал, в каких компонентах хочет прибавить к концовке чемпионата.

— Перед началом сезона ты говорил, что хочешь выйти на статистику 10/4/3 и бросать больше трёхочковых. Сейчас у тебя 9/5/2 и 50% точности на полторы попытки — устраивает? Или хочешь ещё больше прибавить к концу чемпионата?

— Да нет, в любом случае есть куда прибавлять. Например, в плане того, чтобы смелее брать на себя атаки. Хочется немножко наглости набраться — прерывать комбинации другой команды, бросать в ситуациях, где шансы 50 на 50.

Старшие партнёры по команде так могут, а я пока не так уверенно трёхочковые броски на себя беру. Но мне кажется, что в этом плане сдвиг неплохой. Нужно просто продолжать работать, и, думаю, всё должно получиться, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

