Игрок «Локомотива» Всеволод Ищенко: на тренировках больше всех получаю

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко ответил на вопрос о доверии со стороны тренерского штаба и рассказал, как изменились требования к нему по ходу сезона.

— Ты чувствуешь, что к тебе возросло тренерское доверие?

— Да, чувствую. Приятно в любом случае, но здесь есть и другая сторона медали — на тренировках больше всех получаю (улыбается). Ещё и молодой игрок, так что требуют от меня очень много. С одной стороны, приятно, что от тебя требуют. Это значит, что людям не всё равно.

Понятно, что им здесь не всё равно ни на кого, но из-за этого приходится гиперфокус держать всегда — на любой тренировке. Без разницы, бросковая она или бесконтактная. Мне нужно быть всегда сконцентрированным на все 200%, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

