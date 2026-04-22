Защитник «Локо» Ищенко — о своей игре в данный момент: иногда даже расстраиваюсь

21-летний атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко оценил свою игру на текущем отрезке сезона Единой лиги ВТБ, отметив перспективы для роста.

— Как сам оцениваешь свою игру на данный момент?

— Я уверен в том, что нет идеальной игры, что всегда можно лучше. Меня иногда ругают, что похвалить себя не могу или ещё что-то. Но я чувствую, что это даже близко не половина моих возможностей — то, что сейчас показываю.

Иногда я даже расстраиваюсь, потому что, условно, где-то решил отдохнуть в нападении, хотя мог помочь команде. Естественно, я пересматриваю свои игры, отсматриваю ошибки, и они всегда есть. Всегда можно сыграть намного лучше, чем сделал по факту, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

