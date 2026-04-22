Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Всеволод Ищенко высказался об уходе из «Локомотива» Антона Юдина

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился мнением об уходе из команды Антона Юдина. Специалист возглавил железнодорожников в июле 2025 года и провёл в качестве главного тренера 22 официальных матча, одержав в них 12 побед.

— В «Локомотиве» посреди сезона произошла тренерская перестановка. Как думаешь, почему у команды не сложилось с тренером Юдиным?
— Всех подробностей не знаю. Я предсезонку пропустил, в Турцию с командой не поехал, поэтому мне сложно судить, как шла подготовка. В чемпионате же и тренер, и команда продолжали работать, ни на что не обращая внимания. Я считаю, это правильный подход. Что бы ни происходило, нужно продолжать делать своё дело. Что касается смены тренера по ходу сезона, то это всегда встряска для любой команды и волнительный период.

И мы это тоже испытали. Но такова спортивная жизнь, перестановки нормальны в спорте. А потом пришёл Томислав Томович. С ним мы первую неделю или полторы притирались. Он к нам, мы к нему. Но, думаю, сейчас в плане взаимопонимания у нас всё хорошо, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Сейчас читают:
«На тренировках получаю больше всех». Разговор с восходящей звёздочкой «Локомотива-Кубань»
Эксклюзив
«На тренировках получаю больше всех». Разговор с восходящей звёздочкой «Локомотива-Кубань»

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

Комментарии
