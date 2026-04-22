Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Всеволод Ищенко объяснил сложности «Локомотива» в матчах с соперниками из топ-4

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился мнением о неудачных результатах команды в матчах с соперниками из топ-4 Единой лиги ВТБ и объяснил, с чем могут быть связаны такие концовки.

— В ходе сезона у «Локомотива» были сложности в матчах против соперников из топ- 4. Как думаешь, с чем они связаны?
— Вот мы тоже не можем понять. Мы с ЦСКА сыграли сколько, шесть матчей в этом сезоне? Три из них в концовке проиграли. Один раз в Москве, один раз здесь, дома, когда Ливио Жан-Шарль нам крюка дал за 0,6 секунды [до сирены]. Не знаю, почему такие сложности.

С УНИКСом вообще все четыре игры мы в конце проигрывали. Просто нам, наверное, сейчас не везёт. Но мы в раздевалке поговариваем, что если не везёт сейчас, то повезёт в плей-офф. Думаю, должно так сработать, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

