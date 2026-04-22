Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Всеволод Ищенко оценил соперника «Локо» по серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги

Всеволод Ищенко оценил соперника «Локо» по серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги
Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился ожиданиями от предстоящей четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой», отметив сильные стороны соперника и атмосферу домашних матчей в Перми.

— Но плей-офф — это совершенно другая история. Как оценишь «Парму», с которой предстоит сыграть в первом раунде?
— У них хорошая система выстроена, хорошее взаимопонимание в команде, они постоянно борются до конца. То, что происходит у них дома, в «Молоте», — это вообще отдельная история. Там играть — это очень тяжело. Очень громкая поддержка — такая же, как у нас в «Баскет-Холле». Думаю, другим командам и к нам нелегко приезжать.

У «Пармы» хорошие молодые игроки — Фирсов, Свинин, Иван Егоров в последнее время на очень высоком уровне выступает. Но у них есть и опытные российские игроки, все уверенные в себе. Также легионеры, которые набрали ход. Думаю, будет очень интересно, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Сейчас читают:
«На тренировках получаю больше всех». Разговор с восходящей звёздочкой «Локомотива-Кубань»
Эксклюзив
«На тренировках получаю больше всех». Разговор с восходящей звёздочкой «Локомотива-Кубань»

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

