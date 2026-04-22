«Это очень многое решает». Ищенко указал, что должно стать главным для «Локо» в плей-офф

21-летний атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко назвал ключевые факторы, которые, по его мнению, могут помочь команде в борьбе в плей-офф.

— Как думаешь, что может стать решающим преимуществом для «Локомотива» в борьбе за высокие места?

— В первую очередь, наверное, желание отдаваться в защите и бороться за каждый мяч. Нападение, думаю, у нас всегда неплохое, но становится намного лучше, когда мы хорошо защищаемся и бежим в быстрые переходы. Самое главное для нас — это защита, концентрация в этом аспекте игры. И на подборах поработать. Ну и, самое главное, оставаться на 100% здоровыми.

В плей-офф это тоже очень многое решает. Если один-два игрока выпадают, то практически всё заканчивается для той команды, которая теряет игроков из-за травм, и, наоборот, повышаются шансы у другой. Но в первую очередь всё зависит от нас, — сказал Ищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Необычная развязка в школьном баскетбольном матче США: