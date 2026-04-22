«Никто из них не лучше Дюранта». Чемпион НБА раскритиковал претендентов на звание MVP

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Джейсон Уильямс прокомментировал шорт-лист кандидатов на звание MVP сезона, в который вошли канадец Шей Гилджес-Александер, француз Виктор Вембаньяма и серб Никола Йокич.

«Это не отражает [силу] американского баскетбола. Это лишь обличает гуттаперчевых журналистов, которые голосуют за эту чушь. Как они выбрали этих троих? Появились правила про 65 игр и определённое количество минут [на площадке], а затем я прочитал, что они дают кому-то какое-то исключение… Понимаете, о чём я?

Все три парня этого заслуживают. Почему они не разделят награду? Просто поделите на трёх засранцев. Да, поделите её хоть на пять чёртовых европейцев. Сделайте это. Да пошли вы к чёрту с этой чушью! Никто из них не лучше Кевина Дюранта. Выпустите их один на один. Я поставлю на Дюранта против любого из них. И поставлю на Леброна», — сказал Уильямс в подкасте Hoopin’gHollerin’.