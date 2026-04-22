Шенгюн прокомментировал вирусное видео с участием Леброна

Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн прокомментировал вирусное видео, на котором он встаёт со скамейки в момент, когда мимо проходит форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Эпизод произошёл перед первым матчем серии плей-офф, в котором победу одержали «Лейкерс».

«Я только сегодня это видео увидел — мне его все скидывали. В целом забавно. Я просто пытался что-то достать из кармана, поэтому и встал. Никакого неуважения к Леброну… но я вставал не ради него», — приводит слова Шенгюна журналист Уилл Гиллори в социальной сети X.

После двух матчей 1/8 финала плей-офф НБА «Лейкерс» ведут в серии 2-0. Ближайший матч между командами пройдёт 25 апреля на домашней площадке «Рокетс».