Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Шенгюн прокомментировал вирусное видео с участием Леброна
Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн прокомментировал вирусное видео, на котором он встаёт со скамейки в момент, когда мимо проходит форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Эпизод произошёл перед первым матчем серии плей-офф, в котором победу одержали «Лейкерс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кеннард - 27, Эйтон - 19, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хатимура - 14, Ларэвиа - 6, Хэйс - 4, Вандербилт - 3, Тьеро, Кнехт, Джеймс, Клебер, Смит
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 19, Томпсон - 17, Шеппард - 17, Смит II - 16, Исон - 16, Окоги - 7, Тэйт - 4, Капела - 2, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Грин

«Я только сегодня это видео увидел — мне его все скидывали. В целом забавно. Я просто пытался что-то достать из кармана, поэтому и встал. Никакого неуважения к Леброну… но я вставал не ради него», — приводит слова Шенгюна журналист Уилл Гиллори в социальной сети X.

После двух матчей 1/8 финала плей-офф НБА «Лейкерс» ведут в серии 2-0. Ближайший матч между командами пройдёт 25 апреля на домашней площадке «Рокетс».

Календарь плей-офф сезона-20252026
Сетка плей-офф сезона-20252026
