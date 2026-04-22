Главный тренер «Лейкерс» прокомментировал непопадание Дончича в топ-3 кандидатов на MVP

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Джей Редик прокомментировал непопадание словенского разыгрывающего Луки Дончича в шорт-лист кандидатов на звание лучшего игрока сезона.

Напомним, в список вошли канадец Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), француз Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») и серб Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

«Расстроен. Он заслуживает там быть», — сказал Редик на пресс-конференции.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Дончич не успеет восстановиться после травмы бедра до окончания серии 1/8 финала плей-офф между «Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс».