Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Вембаньяма рассказал, как слова тренера изменили его игру в защите

Вембаньяма рассказал, как слова тренера изменили его игру в защите
Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился историей, после которой начал уделять больше внимания защитным действиям.

«Раньше у меня была репутация игрока, который не играет в защите. Однажды тренер соперника сказал: «Он игрок уровня НБА, но не умеет защищаться. Атакуйте его». Я воспринял это лично — дальше вы знаете», — приводит слова Вембаньямы аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.

По итогам сезона-2025/2026 Вембаньяма был единогласно признан лучшим защитником НБА, подтвердив свой прогресс на этой стороне площадки. В среднем за игру французский центровой набирал 25 очков, делал 11,5 подбора, отдавал 3,1 передачи и совершал 3,1 блок-шота.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
У Вембаньямы первая серьёзная награда в НБА. Виктор — самый юный и единогласный DPOY!
У Вембаньямы первая серьёзная награда в НБА. Виктор — самый юный и единогласный DPOY!
