«Зенит» — ЦСКА: где смотреть трансляцию матча Единой лиги, во сколько начало

Сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге состоится центральный матч тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 между местным «Зенитом» и московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 22 апреля 2026, среда. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

После 39 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 36 побед при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 32 победы и семь поражений. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 28 побед и 11 поражений.