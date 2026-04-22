«Зенит» — ЦСКА: где смотреть трансляцию матча Единой лиги, во сколько начало

Сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге состоится центральный матч тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 между местным «Зенитом» и московским ЦСКА.
Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
После 39 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 36 побед при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 32 победы и семь поражений. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 28 побед и 11 поражений.