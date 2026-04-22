Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА — о словах Макдэниелса про «Денвер»: теперь это личное соперничество

Экс-игрок НБА — о словах Макдэниелса про «Денвер»: теперь это личное соперничество
Бывший игрок НБА Кармело Энтони прокомментировал высказывания форварда «Миннесоты Тимбервулвз» Джейдена Макдэниелса о слабой защите «Денвер Наггетс».

«Это разговор по-взрослому. Он не стал ходить вокруг да около — прямо назвал имена. Когда у тебя такая страсть к тому, что ты говоришь, — всё, пошло дело. Это уже было напряжённое соперничество, а теперь ещё и стало личным.

Сейчас Йокич сидит и думает: «Ладно, у меня для тебя есть ответ». Такие слова могут вывести его на совсем другой уровень. Это уже война, это шахматы. Но если вы не выиграете третью игру, то придётся поговорить», — приводит слова Энтони аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

Ранее Макдэниелс раскритиковал защиту «Денвера» после второго матча серии плей-офф, в котором «Миннесота Тимбервулвз» одержала победу.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Они все плохие защитники». Макдэниелс — об игроках «Денвера», включая Йокича
