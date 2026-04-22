«Рассердится на меня». Леброн иронично высказался о росте Дюранта после игры с «Хьюстоном»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс высказался о противостоянии со звёздным соотечественником Кевином Дюрантом из «Хьюстон Рокетс» после второго матча серии 1/8 финала плей-офф (101:94).

«Это большая задача. Задача ростом 213 см. Он рассердится на меня, когда это увидит. Он очень хочет быть ростом 205-208 см, но он наверняка 213 см», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Напомним, третий матч серии «Лейкерс» — «Рокетс» состоится 25 апреля, начало — в 3:00 по московскому времени. Счёт 2-0 в пользу «озёрников».