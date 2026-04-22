«Рассердится на меня». Леброн иронично высказался о росте Дюранта после игры с «Хьюстоном»
Поделиться
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс высказался о противостоянии со звёздным соотечественником Кевином Дюрантом из «Хьюстон Рокетс» после второго матча серии 1/8 финала плей-офф (101:94).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 94
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Смарт - 25, Кеннард - 23, Хатимура - 13, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 23, Шенгюн - 20, Смит II - 18, Томпсон - 16, Исон - 10, Окоги - 7, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Тэйт, Шеппард, Капела, Грин
«Это большая задача. Задача ростом 213 см. Он рассердится на меня, когда это увидит. Он очень хочет быть ростом 205-208 см, но он наверняка 213 см», — сказал Джеймс на пресс-конференции.
Напомним, третий матч серии «Лейкерс» — «Рокетс» состоится 25 апреля, начало — в 3:00 по московскому времени. Счёт 2-0 в пользу «озёрников».
Комментарии
- 22 апреля 2026
-
18:23
-
18:18
-
18:09
-
17:33
-
17:13
-
16:57
-
16:47
-
15:51
-
15:42
-
15:20
-
15:00
-
14:58
-
14:50
-
14:48
-
14:44
-
14:20
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:45
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:35
-
12:25
-
12:20
-
12:18
-
12:05
-
12:00
-
11:41
-
11:37
-
10:59
-
10:55