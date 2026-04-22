Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Док Риверс рассказал, чем может заняться после завершения тренерской карьеры в НБА

Бывший главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» американец Док Риверс высказался о предстоящем уходе из профессии.

«Странное чувство. Обычно после сезона ты думаешь о следующем. Но пока всё отлично. Я играю в гольф. Я приехал в Шарлотт, чтобы навестить внуков. Я делаю то, что и хотел. Через год, вероятно, мне нужно будет чем-то заняться. Не знаю… Телевидение, вот куда я бы хотел вернуться. Возможно, это будет фронт-офис», — приводит слова Риверса издание Andscape.

Доку Риверсу 64 года. За карьеру в НБА американский специалист тренировал «Орландо Мэджик», «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфию Сиксерс» и «Милуоки Бакс». Становился чемпионом НБА (2008) в качестве наставника «Бостона».

