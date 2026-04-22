Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Радоньич — о матче с ЦСКА: это лучшая команда в лиге. Нужно выложиться на максимум

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал заключительную игру регулярного чемпионата с ЦСКА, которая пройдёт сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге.

«Впереди у нас ещё одна игра перед началом плей-офф. ЦСКА на данный момент лучшая команда в лиге. Они очень сильны, поэтому для нас это будет трудный матч. Однако нам нужно быть готовыми играть против такой команды с достаточной энергией, достаточной концентрацией и выложиться на максимум», — приводит слова Радоньича пресс-служба клуба.

Предстоящий матч не повлияет на турнирное положение команд: ЦСКА уже обеспечил себе первое место по итогам регулярного чемпионата, а «Зенит» гарантировал третью позицию и ожидает соперника по четвертьфиналу плей-офф Единой лиги ВТБ.

