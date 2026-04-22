«Зенит» не станет разрывать контракт с Лукой Шаманичем

«Зенит» не станет разрывать контракт с хорватским центровым Лукой Шаманичем. Об этом сообщил генеральный директор баскетбольного клуба из Санкт-Петербурга Александр Церковный.

«У клуба с Шаманичем действующий контракт, он в заявке команды. Лука обеспечен всеми необходимыми условиями, чтобы быть готовым в любой момент принять участие в игре. Когда это произойдёт — будет решать тренер», — приводит слова Церковного «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Шаманич может покинуть «Зенит» из-за конфликта с главным тренером Деяном Радоньичем.

