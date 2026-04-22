Скидки
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер назвал одну из причин, почему Стив Керр покинет «Голден Стэйт»

Комментарии

Обозреватель Марк Джей Спирс заявил, что одной из причин ожидаемого ухода американского специалиста Стива Керра с поста главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» являются его высказывания на остросоциальные темы.

«Он высказывается по вопросам социальной справедливости, вопросам расизма, вопросам насилия с применением оружия. И я слышал, что его несколько сдерживают в этом плане», — сказал Спирс в эфире Willard & Dibs.

Стиву Керру 60 лет. Американец возглавил «Голден Стэйт Уорриорз» в 2014 году, четырежды выиграв с командой чемпионат.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android