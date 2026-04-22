Инсайдер назвал одну из причин, почему Стив Керр покинет «Голден Стэйт»

Обозреватель Марк Джей Спирс заявил, что одной из причин ожидаемого ухода американского специалиста Стива Керра с поста главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» являются его высказывания на остросоциальные темы.

«Он высказывается по вопросам социальной справедливости, вопросам расизма, вопросам насилия с применением оружия. И я слышал, что его несколько сдерживают в этом плане», — сказал Спирс в эфире Willard & Dibs.

Стиву Керру 60 лет. Американец возглавил «Голден Стэйт Уорриорз» в 2014 году, четырежды выиграв с командой чемпионат.

