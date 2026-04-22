Единая лига объявила финалистов индивидуальных наград сезона-2025/2026

Единая лига ВТБ представила список претендентов на индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Имена победителей будут объявлены после завершения сезона.

MVP регулярного сезона: Мело Тримбл (ЦСКА), Джален Рэйнольдс (УНИКС), Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»).

Лучший шестой игрок: Джален Рэйнольдс (УНИКС), Джеремайя Мартин («Локомотив-Кубань»), Каспер Уэйр (ЦСКА).

Лучший защитник: Маркус Бингэм (УНИКС), Андре Роберсон («Зенит»), Георгий Жбанов («Зенит»).

Лучший молодой игрок: Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Егор Рыжов («Енисей»), Глеб Фирсов («Парма»).

Дебютант года: Маркус Бингэм (УНИКС), Ален Хаджибегович («Автодор»/«Локомотив-Кубань»), Данило Тасич («Енисей»).

Тренер года: Андреас Пистиолис (ЦСКА), Велимир Перасович (УНИКС), Евгений Пашутин («Парма»).

Лучший перформанс сезона: Айзея Вашингтон («Пари НН») — 41 очко, 10 подборов и 11 передач в матче с «Автодором»; Руслан Абдулбасиров (УНИКС) — 19 очков (7/7 с игры), 10 подборов, 3 передачи и 2 блока против ЦСКА; Кирилл Попов «Пари НН» — 35 очков в игре с «Самарой».