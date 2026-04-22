Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Леброн Джеймс превзошёл достижение Абдул-Джаббара в матче плей-офф НБА

Леброн Джеймс превзошёл достижение Абдул-Джаббара в матче плей-офф НБА
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс установил очередное достижение в матче 1/8 финала плей-офф с «Хьюстон Рокетс», состоявшемся сегодня, 22 апреля.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 94
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Смарт - 25, Кеннард - 23, Хатимура - 13, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 23, Шенгюн - 20, Смит II - 18, Томпсон - 16, Исон - 10, Окоги - 7, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Тэйт, Шеппард, Капела, Грин

Джеймс стал первым игроком старше 41 года, сумевшим набрать в матче плей-офф 28 очков. Предыдущий рекорд принадлежал другому американцу, Кариму Абдул-Джаббару, — 22 очка.

Напомним, третий матч серии «Лейкерс» — «Рокетс» состоится 25 апреля, начало — в 3:00 по московскому времени. Счёт 2:0 в пользу «озёрников».

