Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Франция и Япония примут будущие чемпионаты мира по баскетболу

Центральный совет Международной федерации баскетбола (ФИБА) определил страны-хозяйки следующих мировых первенств: мужской чемпионат мира 2031 года пройдёт во Франции, а женский турнир 2030 года — в Японии, сообщает пресс-служба федерации.

Чемпионат мира — 2031 среди мужчин состоится с 29 августа по 14 сентября в трёх городах — Лилле, Лионе и Париже. Решающие матчи примет столица Франции.

Женский чемпионат мира — 2030 пройдёт в Токио с 26 ноября по 8 декабря. Все игры турнира состоятся в столице Японии.

Ближайший мужской чемпионат мира пройдёт в Катаре в 2027 году. На последнем чемпионате мира 2023 года победу одержала сборная Германии, впервые в своей истории завоевав титул. Женский чемпионат мира пройдёт в этом году в Германии. На предыдущем турнире в Австралии победу одержала американская сборная.

