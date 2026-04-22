Все билеты на матч «Зенит» — ЦСКА распроданы

Все билеты на матч регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2025/2026 между «Зенитом» и ЦСКА распроданы. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит Санкт-Петербург — ЦСКА Москва

Напомним, матч «Зенита» и ЦСКА состоится сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

После 39 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 36 побед при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 32 победа и семь поражений. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 28 побед и 11 поражений.

18-летний баскетболист набрал 103 очка за баскетбольный матч