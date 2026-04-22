Защитник «Зенита» Емченко: против ЦСКА нужно держать концентрацию до последней секунды

Российский атакующий защитник «Зенита» Владислав Емченко поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге.
«Уроки выносим после каждой игры, независимо от победы или поражения. Да, недавно играли с ЦСКА, три четверти играли, скажем так, на равных. Перед началом четвёртой проигрывали буквально 3-4 очка, а потом в четвёртой резко пропустили рывок, и ЦСКА сделал отрыв в 20 очков и выиграл.
Поэтому особенно против таких команд, как ЦСКА, нужно держать концентрацию с первой секунды до последней. Придерживаться нашего плана и, как я уже сказал, побеждать», — приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».
