Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Зенита» Емченко: против ЦСКА нужно держать концентрацию до последней секунды

Российский атакующий защитник «Зенита» Владислав Емченко поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уроки выносим после каждой игры, независимо от победы или поражения. Да, недавно играли с ЦСКА, три четверти играли, скажем так, на равных. Перед началом четвёртой проигрывали буквально 3-4 очка, а потом в четвёртой резко пропустили рывок, и ЦСКА сделал отрыв в 20 очков и выиграл.

Поэтому особенно против таких команд, как ЦСКА, нужно держать концентрацию с первой секунды до последней. Придерживаться нашего плана и, как я уже сказал, побеждать», — приводит слова Емченко пресс-служба «Зенита».

