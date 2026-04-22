Белорусский форвард Даниил Коско вернётся в расположение «Локомотива-Кубань». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Игрок находился в аренде у саратовского «Автодора». Сообщается, что Коско поможет «Локомотиву» в подготовке к плей-офф.

Даниилу Коско 22 года. Уроженец Лиды дебютировал как профессиональный баскетболист в 2022 году за «Минск». С 2024 года находится в системе «Локомотива-Кубань».

В нынешнем сезоне Единой лиги средняя результативность белорусского форварда, сыгравшего к настоящему моменту 32 матча, составляет 4,7 очка, 1,3 передачи и 1,5 подбора.

