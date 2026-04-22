Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Источник: «Хапоэль» Тель-Авив подписал контракт с россиянином Егором Кулешовым

Израильский клуб «Хапоэль» Тель-Авив подписал контракт с российским форвардом Егором Кулешовым, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации ресурса, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом россиянин не примет участия в оставшихся матчах Евролиги.

Егору Кулешову 31 год. Уроженец Волгограда дебютировал как профессиональный баскетболист в 2018 году. В частности, представлял российские клубы УНИКС и «Автодор».

Становился победителем израильской лиги. В «Хапоэль» Тель-Авив перешёл из исландского «Кефлавика», где в этом сезоне он в среднем набирал 17,2 очка, семь подборов и 3,6 передачи.

