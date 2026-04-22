Кеннард — о выступлении за «Лейкерс»: это самый высокий уровень

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Кеннард поделился впечатлениями от игры за команду после перехода по ходу сезона.

«Играть здесь — это как выступать на самом высоком уровне в баскетболе. Я понимал это, когда меня обменяли в этом сезоне. Для меня это была отличная возможность играть с одними из лучших в этой игре. Это позволило показать, что я могу дать команде, и, надеюсь, помогать побеждать. Это самый высокий уровень, и я получаю огромное удовольствие», — приводит слова Кеннарда аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

Кеннард стал результативным игроком в первом матче «Лейкерс» с «Рокетс» в 1/8 финала плей-офф НБА. На его счету 27 очков, четыре подбора и три результативные передачи. Сейчас калифорнийская команда ведёт в серии 2-0.