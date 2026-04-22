Назван неожиданный кандидат на пост главного тренера «Голден Стэйт»

В случае ухода Стива Керра с поста главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» одним из кандидатов на его место может стать бывший игрок команды Андре Игуодала, сообщает The San Francisco Standard со ссылкой на журналиста Тима Каваками.

По информации Каваками, Игуодала — имя, за которым стоит следить как за потенциальной заменой Керра. Игуодала был одним из ключевых игроков, которые помогли «Уорриорз» выиграть четыре титула НБА с 2015 по 2022 год, и был признан самым ценным игроком финала в 2015 году.

Напомним, Керр возглавляет «Голден Стэйт» с 2014 года, приведя команду к четырём чемпионским титулам, рекордным 73 победам в сезоне и шести выходам в финал НБА.