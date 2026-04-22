Жан Монтеро признан лучшим молодым игроком Евролиги

Разыгрывающий испанского клуба «Валенсия» доминиканец Жан Монтеро признан лучшим молодым Евролиги в сезоне-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Монтеро опередил в голосовании итальянца Салиу Ньянга («Виртус») и испанца Серхио Де Ларреа («Валенсия»).

Жану Монтеро 22 года. Уроженец Доминиканской Республики дебютировал как профессиональный баскетболист в 2019 году за «Гран-Канарию». Впоследствии выступал за «Реал Бетис» и «Андорру». С 2024 года представляет Валенсию». В 2025 году признавался лучшим молодым игроком Еврокубка.

