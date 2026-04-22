Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

Жан Монтеро признан лучшим молодым игроком Евролиги

Комментарии

Разыгрывающий испанского клуба «Валенсия» доминиканец Жан Монтеро признан лучшим молодым Евролиги в сезоне-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Монтеро опередил в голосовании итальянца Салиу Ньянга («Виртус») и испанца Серхио Де Ларреа («Валенсия»).

Жану Монтеро 22 года. Уроженец Доминиканской Республики дебютировал как профессиональный баскетболист в 2019 году за «Гран-Канарию». Впоследствии выступал за «Реал Бетис» и «Андорру». С 2024 года представляет Валенсию». В 2025 году признавался лучшим молодым игроком Еврокубка.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android