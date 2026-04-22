Тренер «Нью-Йорк Никс» Браун может возглавить «Голден Стэйт»

В случае ухода Стива Керра из «Голден Стэйт Уорриорз» по окончании сезона одним из претендентов на его место может стать нынешний главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун, сообщает The San Francisco Standard со ссылкой на журналиста Тима Каваками.

«Самый очевидный вариант — бывший главный ассистент и временный тренер «Уорриорз» Майк Браун, которого любят в команде. Но для этого он должен быть уволен «Никс». При владельце Джеймсе Долане это не невозможно, но и не слишком вероятно», — пишет Каваками.

Керр возглавляет «Голден Стэйт» с 2014 года. Он приводил команду к четырём чемпионским титулам и рекордным 73 победам в сезоне.