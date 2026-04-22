Слухи о назначении Игуодалы главным тренером «Голден Стэйт» лишены контекста — источник

Появившиеся в соцсетях сообщения о том, что Андре Игуодала входит в число главных кандидатов на пост главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» в случае ухода Стива Керра, не соответствуют действительности в полной мере, сообщает The Sporting News.

Журналист The San Francisco Standard Тим Каваками в своей статье назвал Игуодалу «кандидатом за пределами привычных рамок» — то есть нестандартным, а не приоритетным вариантом. В списке возможных преемников Керра фигурируют Мика Нори («Миннесота Тимбервулвз»), Кристофер Куинн («Майами Хит»), Шон Суини («Сан-Антонио Спёрс») и Джонни Брайант («Кливленд Кавальерс»). Также упоминаются Джерри Стэкхауз, Терри Стоттс, Сэм Кассел, Брент Бэрри и сам Игуодала.

«При этом сам уход Керра из «Уорриорз» остаётся лишь вероятностью. Таким образом, вероятность назначения Игуодалы на данный момент крайне мала, и болельщикам не стоит воспринимать эти слухи всерьёз», — сказано в материале издания.