«Лейкерс» установили историческое достижение в плей-офф НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» стал первой командой в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которая дважды выигрывала матчи плей-офф без двух игроков, набиравших в регулярном чемпионате в среднем 20 и более очков и забивших 100 и более трёхочковых. Об этом сообщает компания, специализирующаяся на сборе и анализе спортивных данных OptaSTATS, в своём аккаунте в социальной сети Х.
Оба таких случая пришлись на текущий розыгрыш плей-офф. Ранее ни одной команде в истории лиги не удавалось одержать победу в постсезоне при аналогичных обстоятельствах.
«Лейкерс» продолжают выступление в плей-офф-2026, несмотря на кадровые потери. В первом раунде команда ведёт в серии с «Хьюстон Рокетс» со счётом 2-0.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Окончен
107 : 98
Хьюстон Рокетс
Лос-Анджелес Лейкерс: Кеннард - 27, Эйтон - 19, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хатимура - 14, Ларэвиа - 6, Хэйс - 4, Вандербилт - 3, Тьеро, Кнехт, Джеймс, Клебер, Смит
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 19, Томпсон - 17, Шеппард - 17, Смит II - 16, Исон - 16, Окоги - 7, Тэйт - 4, Капела - 2, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Грин
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Окончен
101 : 94
Хьюстон Рокетс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Смарт - 25, Кеннард - 23, Хатимура - 13, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 23, Шенгюн - 20, Смит II - 18, Томпсон - 16, Исон - 10, Окоги - 7, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Тэйт, Шеппард, Капела, Грин
