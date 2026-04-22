«Лейкерс» установили историческое достижение в плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» стал первой командой в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которая дважды выигрывала матчи плей-офф без двух игроков, набиравших в регулярном чемпионате в среднем 20 и более очков и забивших 100 и более трёхочковых. Об этом сообщает компания, специализирующаяся на сборе и анализе спортивных данных OptaSTATS, в своём аккаунте в социальной сети Х.

Оба таких случая пришлись на текущий розыгрыш плей-офф. Ранее ни одной команде в истории лиги не удавалось одержать победу в постсезоне при аналогичных обстоятельствах.

«Лейкерс» продолжают выступление в плей-офф-2026, несмотря на кадровые потери. В первом раунде команда ведёт в серии с «Хьюстон Рокетс» со счётом 2-0.