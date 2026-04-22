Кириленко: Сью Бёрд и Ульяна Семёнова — знаковые фигуры для нашего баскетбола

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от церемонии введения новых членов в Зал славы ФИБА, которая прошла в Берлине.

«В этом году церемония сопровождалась именами двух знаковых фигур для нашего баскетбола. Сью Бёрд в своей речи поблагодарила российский баскетбол и клубы, в которых играла, и очень тепло отзывалась о времени, проведённом в России.

Ульяна Семёнова — легенда всех времён и народов. Если учесть, что она ни одной игры не проиграла на международной арене, то превзойти такое достижение уже не получится, только повторить. Человек очень сложной судьбы и очень большого сердца», — сказал Кириленко в интервью Sport24.