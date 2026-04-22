«Уралмаш» разгромил «Автодор» в Единой лиге

В среду, 22 апреля, в Екатеринбурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Уралмаш» принимал «Автодор». Хозяева площадки со счётом 86:54 (23:12, 13:14, 22:15, 28:13) обыграли гостей из Саратова.

В составе хозяев отличился российский форвард Иван Пынько, на его счету 15 очков, три подбора и один перехват при коэффициенте эффективности «+15», а также Тайрелл Нэльсон, на его счету 15 очков при коэффициенте эффективности «+27».

В составе «Автодора» отличился российский разыгрывающий Григорий Мотовилов, в активе которого 24 очка, два подбора и голевых передач при коэффициенте эффективности «+17».