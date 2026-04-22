«Уралмаш» — «Автодор», результат матча 22 апреля 2026, счет 86:54, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Уралмаш» разгромил «Автодор» в Единой лиге
В среду, 22 апреля, в Екатеринбурге состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный «Уралмаш» принимал «Автодор». Хозяева площадки со счётом 86:54 (23:12, 13:14, 22:15, 28:13) обыграли гостей из Саратова.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
86 : 54
Автодор
Саратов
Уралмаш: Пынько - 15, Нэльсон - 15, Нэвелс - 12, Эллис - 12, Попов - 10, Даглас - 5, Карданахишвили - 5, Герасимов - 5, Петенев - 4, Белянков - 3, Писклов, Новиков
Автодор: Мотовилов - 24, Клименко - 10, Пранаускис - 8, Яковлев - 5, Евсеев - 3, Беслач - 2, Фёдоров - 2, Сущик, Никулин, Габарев

В составе хозяев отличился российский форвард Иван Пынько, на его счету 15 очков, три подбора и один перехват при коэффициенте эффективности «+15», а также Тайрелл Нэльсон, на его счету 15 очков при коэффициенте эффективности «+27».

В составе «Автодора» отличился российский разыгрывающий Григорий Мотовилов, в активе которого 24 очка, два подбора и голевых передач при коэффициенте эффективности «+17».

