Определились все пары четвертьфинала плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026

По итогам домашнего матча екатеринбургского «Уралмаша» с саратовским «Автодором» (86:54) в Единой лиге ВТБ определились все пары 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
86 : 54
Автодор
Саратов
Уралмаш: Пынько - 15, Нэльсон - 15, Нэвелс - 12, Эллис - 12, Попов - 10, Даглас - 5, Карданахишвили - 5, Герасимов - 5, Петенев - 4, Белянков - 3, Писклов, Новиков
Автодор: Мотовилов - 24, Клименко - 10, Пранаускис - 8, Яковлев - 5, Евсеев - 3, Беслач - 2, Фёдоров - 2, Сущик, Никулин, Габарев

Фото: Единая лига ВТБ

Победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА встретится с красноярским «Енисеем», занявшим восьмое место. Вышедший на второе место казанский УНИКС сыграет с московской МБА-МАИ, завершившей регулярный чемпионат седьмой. Третий «Зенит» из Санкт-Петербурга — с шестым «Уралмашем» (Екатеринбург). Замкнувший четвёрку сильнейших краснодарский «Локомотив-Кубань» сразится с пятой «Бетсити Пармой» из Перми.

Четвертьфинальные серии стартуют 26 и 27 апреля и пройдут до трёх побед по схеме 2+2+1.

Возвращение снайпера и чемпиона: перед плей-офф Единой лиги УНИКС сделал важный ход
