Определились все пары четвертьфинала плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026

По итогам домашнего матча екатеринбургского «Уралмаша» с саратовским «Автодором» (86:54) в Единой лиге ВТБ определились все пары 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026.

Фото: Единая лига ВТБ

Победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА встретится с красноярским «Енисеем», занявшим восьмое место. Вышедший на второе место казанский УНИКС сыграет с московской МБА-МАИ, завершившей регулярный чемпионат седьмой. Третий «Зенит» из Санкт-Петербурга — с шестым «Уралмашем» (Екатеринбург). Замкнувший четвёрку сильнейших краснодарский «Локомотив-Кубань» сразится с пятой «Бетсити Пармой» из Перми.

Четвертьфинальные серии стартуют 26 и 27 апреля и пройдут до трёх побед по схеме 2+2+1.