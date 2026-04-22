Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс: «Хьюстон Рокетс» — самая глупая и эгоистичная команда в плей-офф

Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель Кендрик Перкинс жёстко высказался об игре «Хьюстон Рокетс» после их поражения от «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 94
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Смарт - 25, Кеннард - 23, Хатимура - 13, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 23, Шенгюн - 20, Смит II - 18, Томпсон - 16, Исон - 10, Окоги - 7, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Тэйт, Шеппард, Капела, Грин

«Редик тренирует так, что обыгрывает Удоку по всем параметрам. «Рокетс» — самая глупая и эгоистичная команда в плей-офф», — заявил Перкинс в эфире ESPN.

«Лейкерс» выиграли 101:94 и повели в серии со счётом 2-0. Леброн Джеймс набрал 28 очков, сделал восемь подборов и семь передач, Маркус Смарт — 25 очков. У «Рокетс» отличился форвард Кевин Дюрант, набравший 23 очка.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android