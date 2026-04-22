Перкинс: «Хьюстон Рокетс» — самая глупая и эгоистичная команда в плей-офф

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель Кендрик Перкинс жёстко высказался об игре «Хьюстон Рокетс» после их поражения от «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче серии первого раунда плей-офф.

«Редик тренирует так, что обыгрывает Удоку по всем параметрам. «Рокетс» — самая глупая и эгоистичная команда в плей-офф», — заявил Перкинс в эфире ESPN.

«Лейкерс» выиграли 101:94 и повели в серии со счётом 2-0. Леброн Джеймс набрал 28 очков, сделал восемь подборов и семь передач, Маркус Смарт — 25 очков. У «Рокетс» отличился форвард Кевин Дюрант, набравший 23 очка.