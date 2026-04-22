Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

МБА-МАИ — «Самара», результат матча 22 апреля 2026, счет 79:61, Единая лига ВТБ — 2025/2026

МБА-МАИ одержала уверенную победу над «Самарой» в домашнем матче Единой лиги
Комментарии

В среду, 22 марта, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч заключительного дня регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого МБА-МАИ принимала баскетбольный клуб «Самара». Хозяева площадки со счётом 79:61 (20:22, 21:14, 21:16, 17:9) обыграли гостей из Самары.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
79 : 61
Самара
Самарская область
МБА-МАИ: Савков - 14, Трушкин - 14, Зубков - 11, Певнев - 10, Барашков - 8, Воронов - 8, Зайцев - 5, Личутин - 5, Исмаилов - 2, Платунов - 2, Балашов
Самара: Чебуркин - 17, Шейко - 11, Саврасов - 10, Пивцайкин - 6, Чикарев - 6, Чеваренков - 5, Халдеев - 4, Кузнецов - 2, Походяев, Косяков

Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард россиянин Павел Савков. Он записал на свой счёт 14 очков, пять подборов, четыре передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+20».

В стане соперников наилучшим образом себя проявил форвард россиянин Дмитрий Чебуркин. Для команды он заработал 17 очков, оформил шесть подборов, одну передачу, два перехвата и три потери. Коэффициент его полезности составил «+23».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android