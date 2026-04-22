МБА-МАИ одержала уверенную победу над «Самарой» в домашнем матче Единой лиги

В среду, 22 марта, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч заключительного дня регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого МБА-МАИ принимала баскетбольный клуб «Самара». Хозяева площадки со счётом 79:61 (20:22, 21:14, 21:16, 17:9) обыграли гостей из Самары.

Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард россиянин Павел Савков. Он записал на свой счёт 14 очков, пять подборов, четыре передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+20».

В стане соперников наилучшим образом себя проявил форвард россиянин Дмитрий Чебуркин. Для команды он заработал 17 очков, оформил шесть подборов, одну передачу, два перехвата и три потери. Коэффициент его полезности составил «+23».