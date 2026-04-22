Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС — «Пари НН», результат матча 22 апреля 2026, счет 101:64, Единая лига ВТБ — 2025/2026

УНИКС разгромил «Пари НН» в матче Единой лиги
Комментарии

В среду, 22 апреля, в Казани на площадке «Баскет-Холл» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Нижний Новгород». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 101:64 (31:12, 21:16, 20:20, 29:16).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
101 : 64
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Рейнольдс - 23, Абдулбасиров - 22, Бингэм - 17, Швед - 11, Захаров - 9, Беленицкий - 6, Лопатин - 6, Манфорд - 4, Белоусов - 3, Халилулаев
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 21, Лукач - 15, Ключенков - 15, Зоткин - 5, Лавренов - 4, Буринский - 2, Платонов - 2, Якушин, Хвостов, Бабурин

В составе хозяев отличился американский центровой Джален Рейнольдс, в активе которого 23 очков, семь подборов, два перехвата и две передачи при коэффициенте эффективности «+28», и российский центровой Руслан Абдулбасиров, в активе которого 22 очка и три подбора при коэффициенте эффективности «+28».

В составе «Пари НН» отличился российский центровой Илья Карпенков, в активе которого 21 очко, три подбора и три передачи при коэффициенте эффективности «+18».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android