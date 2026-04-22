УНИКС разгромил «Пари НН» в матче Единой лиги

В среду, 22 апреля, в Казани на площадке «Баскет-Холл» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Нижний Новгород». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 101:64 (31:12, 21:16, 20:20, 29:16).

В составе хозяев отличился американский центровой Джален Рейнольдс, в активе которого 23 очков, семь подборов, два перехвата и две передачи при коэффициенте эффективности «+28», и российский центровой Руслан Абдулбасиров, в активе которого 22 очка и три подбора при коэффициенте эффективности «+28».

В составе «Пари НН» отличился российский центровой Илья Карпенков, в активе которого 21 очко, три подбора и три передачи при коэффициенте эффективности «+18».